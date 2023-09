Prinz Harry feiert in Düsseldorf seinen 39. Geburtstag

Den besonderen Tag verbringt Harry an den Invictus Games in Düsseldorf.

Der Royal feiert den speziellen Tag an den Invictus Games in Düsseldorf mit seiner Frau Herzogin Meghan (42).

Prinz Harry verbringt seinen 39. Geburtstag in Deutschland.

Prinz Harry (39) bekam zwar bis zum Mittag noch keine offiziellen Geburtstagsgrüsse von seiner britischen Königsfamilie, dafür sangen ihm die Zuschauer und Zuschauerinnen bei den Invictus Games in Düsseldorf ein Ständchen.

Die herzlichen Grüsse bekam der hocherfreute Herzog von Sussex als er am heutigen Freitag zusammen mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (42), einem Volleyballspiel beiwohnte. Hinter den beiden und rund einem Dutzend Begleiter lag am Abend zuvor eine Vorab-Feier mit deutschem Bier und traditionellem Essen im Restaurant «Im Goldenen Kessel» der Düsseldorfer Brauerei Schumacher.

Prinz Harry bedankte sich beim Publikum

Harry und Meghan wirkten fit, als sie auf der Tribüne in der Merkur-Spiel-Arena Platz genommen hatten. Dann fragte der Stadionsprecher in die Menge: «Ist hier jemand, der heute seinen eigenen besonderen Anlass feiert? Hat jemand Geburtstag? Oh, ich glaube, es hat jemand Geburtstag. Ein gewisser Prinz Harry, der Herzog von Sussex, wird heute 39 Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag! Lasst uns mitsingen.» Gesagt, getan.