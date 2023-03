Chur: Jugendzentrum für queere Jugendliche beschädigt

Mehrere Vorfälle in diesem Jahr

Holger sagt, dass in den Zentren Aggressionen vermieden werden können: «Unsere Mitarbeitenden bringen Erfahrung mit und sind gut geschult». Das Jugendzentrum in Buchs gibt es seit gut einem Jahr. Es befindet sich mitten in der Bahnhofstrasse, wo sich jeweils viele Leute befinden. «In Chur gibt es weniger Laufkundschaft», erzählt Holger, ein Grund, weshalb das Zentrum in Chur ein beliebteres Ziel für Angriffe sein könnte. Vorfälle gab es jedoch sowohl in Buchs als auch in Chur: «Es gibt Gewalt gegenüber queeren Menschen in beiden Städten», sagt Holger. Vor ein paar Wochen wurden zwei junge queere Männer in Buchs verprügelt, sie haben den Treff am Abend verlassen und waren unterwegs zum Bahnhof. Bei einem weiteren Vorfall war eine Fachperson aus Chur betroffen. Sie wurde in den sozialen Medien angegriffen. Dies geschah kurz nachdem sie bei der Zeitung «Reformiert» über das Thema Nonbinarität informiert hatte. «Häufig passieren Übergriffe auf Mitarbeitende im privaten Kontext», so Holger.