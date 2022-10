Energiekrise: Bei kalten Wohnungen winken tiefere Mieten – so kannst du dich wehren

Habe ich als Mieter ein Anrecht auf eine warme Wohnung?



Ja, und zwar auf 20 bis 21 Grad, ältere Leute allenfalls gar auf 22 Grad. Auch muss zu Beginn der Heizperiode die Heizung laufen. Die Heizperiode beginnt, wenn die Temperaturen fallen. Dies war 2022 schon Mitte September der Fall.



Was kann ich tun, wenn der Vermieter die Heizung nicht einschaltet und es nur 17 oder 18 Grad warm ist in der Wohnung?

Als Erstes anrufen und darum bitten, dass das in Ordnung gebracht wird. Wenn nichts passiert, empfiehlt es sich, möglichst viele Mieterinnen und Mieter zu motivieren, der Verwaltung anzurufen. Reagiert die Verwaltung auf Anrufe und E-Mails nicht, kann ein eingeschriebener Brief helfen mit dem Hinweis, dass ein Mangel besteht und eine Senkung des Mietzinses verlangt werde. Die Erfolgsaussichten einer solchen Forderung können geprüft werden, wenn die Heizung wieder läuft.