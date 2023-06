Das passiert, wenn du ohne Benzin auf der Autobahn stehen bleibst

An einem Samstagmorgen früh Ende April ist ein in Vorarlberg wohnhafter Deutscher kurz vor halb drei Uhr auf der Autobahn A1 von St. Margrethen in Richtung St. Gallen gefahren. Der Mann hatte zuvor ordentlich getankt. Gemeint ist Alkohol und leider nicht Diesel oder Benzin. Denn der «Most» ging seinem Renault mitten auf der Autobahn aus. «Aufgrund mangelnden Treibstoffs blieb er mit seinem Fahrzeug in Thal, Höhe Kilometer 398,3, auf dem Pannenstreifen stehen», schreibt die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl, den der Deutsche kürzlich zugestellt erhielt. Der Mann hatte fast 1,7 Promille Alkohol intus – der 34-Jährige hätte also klar nicht Auto fahren dürfen.