1 / 5 Die Primarschule und der Kindergarten Niederdorf im Kanton Baselland müssen ihren Betrieb einstellen. Grund dafür sind Infektionen mit verschiedenen Corona-Varianten. Schule Niederdorf Schon Ende vergangenen Monats musste die Primarschule Thomasgarten in Oberwil BL fünf Klassen in Quarantäne schicken und auf Fernunterricht umstellen. Roland Zumbühl Es sind nicht die einzigen Beispiele für die Herausforderungen, mit denen sich Schweizer Schulen konfrontiert sehen. Reuters

Darum gehts Schweizer Schulen werden derzeit vom Coronavirus heimgesucht.

Wird das Virus entdeckt, werden Massnahmen wie Quarantäne für Klassen, Fernunterricht oder Massentests angeordnet.

Infektiologe Huldrych Günthard ordnet die Lage ein.

Während der zweiten Welle der Corona-Pandemie bleiben die Schulen in der Schweiz bisher offen. Das stellt sie vor neue Herausforderungen, besonders dann, wenn im Umfeld einer Schule Infektionen festgestellt werden. Im Kanton Baselland traf es innert eines Monats zwei Schulen: Ende Januar musste die Schule Thomasgarten in Oberwil BL fünf Klassen in Quarantäne schicken und auf Fernunterricht umstellen, in Niederdorf BL musste der Lehrbetrieb komplett eingestellt werden.

Auffällig ist, dass bei den Massentests, die einer solchen Meldung folgen, oft sowohl das Coronavirus wie auch mutierte Varianten bei Schulkindern, Eltern und Lehrpersonen festgestellt werden. Das überrascht Huldrych Günthard, Professor für Infektiologie am Unispital Zürich, nicht: «Es wird nun vermehrt an Schulen getestet und die neuen Varianten des Virus verdrängen die alten», sagt er. Nun seien die Varianten an verschiedenen Schulen und ihren Umfeldern gefunden, wie aber auch im Rest der erwachsenen Bevölkerung. Systematische Studien aus Mai und Oktober 2020 im Kanton Zürich hätten kein vermehrtes Auftreten des Coronavirus bei Kindern festgestellt.

Speicheltest besser für Kinder

«Meiner Meinung nach sollten insbesondere obligatorische Schulen so lange als möglich nicht geschlossen werden. Wir haben in der ersten Welle gelernt, dass die Kinder einen sehr hohen Preis zahlen, wenn sie zuhause bleiben müssen», sagt Günthard. Die jetzigen Massnahmen würden wirken, müssten aber konsequent umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang lobt der Forscher den Einsatz von Massentests wie etwa im Kanton Graubünden.

Im Bezug auf Schulen setzt sich Günthard für Speicheltests ein, die nun auf dem Vormarsch sind und weniger invasiv als Nasenabstriche. «Wenn das Stäbchen nicht tief genug in die Nase geführt wird, zeigen die Abstrich-Tests teilweise ein negatives Resultat zurück, obwohl eine Ansteckung vorliegt», so Günthardt. Zudem sei es bei Kindern viel schwieriger, die Abstriche konsequent durchzuführen.