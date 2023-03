Ein Monat nach Erdbeben in der Türkei: «Kindern bekommen Hautkrankheiten»

Die Schweiz liess 20 Toiletten bauen und installierte diese an bestehende Wasserleitungen in einem Dorf in der Nähe von Kahramanmaraş.

Das Erdbeben am 6. Februar in der Türkei und Syrien hat Hunderttausende obdachlos gemacht. Der Basler Ismail Usta ist als Teil eines 16-köpfigen Sofort-Einsatzteams vom Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH) vor Ort in Kahramanmaraş im Süden der Türkei.

«Wir haben mit der Bevölkerung gesprochen und geschaut, was im Moment die dringendsten Bedürfnisse sind», erzählt Ismail Usta am Telefon. Er war bereits in den ersten Tagen nach dem Erdbeben mit dem Schweizer Rettungsteam in der Türkei. «Am Anfang hatten die Menschen Durst, Hunger und kalt. Jetzt kommen langsam weitere Grundbedürfnisse wie Hygiene auf.»