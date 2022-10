SP-Politiker kritisiert : «Bei Linken gehört es zum guten Ton, Fussball und Töfffahrer zu verachten»

Der 25-jährige Genfer SP-Grossrat Youniss Mussa stört sich an der Verbotskultur in seiner Partei. Mit seiner Kritik sorgt er für Aufsehen – und hat innerhalb der SP Diskussionen losgetreten.

1 / 4 Der Genfer SP-Grossrat Youniss Mussa kritisiert den Dogmatismus in seiner Partei. Linkedin So sei der Besuch von Töffrennen wie etwa dem in Verbois … Screenshot Youtube/ Motors & Passion … verpönt. Motorradfahren werde als hinterwäldlerisch angesehen. Screenshot Youtube/ Motors & Passion

Darum gehts Mit scharfer Kritik an seiner Partei sorgt der Genfer SP-Grossrat Youniss Mussa für Diskussionen.

Er beklagt die Intoleranz der SP gegenüber bestimmten Gewohnheiten und sogar Sportarten.

Als Reaktion auf ein Interview mit ihm erfahre er nun viel parteiinternen Druck.

Youniss Mussa, Student der Rechtswissenschaften und SP-Abgeordneter im Grossrat, hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg: Der 25-Jährige hat mit seiner heftigen Kritik an bestimmten Tendenzen in seiner Partei, die er kürzlich in der Zeitung «Le Temps» äusserte, für Aufregung gesorgt. «Ich bin nach Verbois ans Rennen gefahren, um Töffbegeisterte zu treffen, doch viele in meiner Partei haben für diese Leute nur Verachtung übrig», sagt er. «Aber innerhalb der Linken gehört es zum guten Ton, Fussball ebenso zu verachten wie Motorradfahrer. Beides wird als Sportarten für Rednecks und Sexisten betrachtet.»

Er sei durchaus Sozialist und unterstütze die Arbeiterklasse in ihrem Kampf, sei aber nicht mit der Linie einverstanden, die einige seiner Parteikolleginnen und -kollegen vorgeben. Für «schlichtweg skandalös» hält er es etwa, dass das Public Viewing an der Fussball-WM nach Boykott-Aufrufen abgesagt worden sei. Der Linken sei es «gelungen, ein kollektives Schuldgefühl zu erzeugen», sagt Mussa. «Wegen des Drucks und der Beleidigungen einer Minderheit wird ein Teil der Bevölkerung bestraft und infantilisiert», wird er von Zeitungen der Tamedia-Gruppe zitiert.

Solche Haltungen seien der Grund, dass sich die Menschen von der Politik abwendeten. «Ich denke, dass solche Demütigungen und Verbote kontraproduktiv sind. Stattdessen sollte man die Kreise, aus denen Innovation kommt, aufwerten, anstatt sie zu bestrafen und in die Steinzeit zurückzukehren.» Und weiter: «Meine Linke ist nicht gleichbedeutend mit Schrumpfung, Verboten und Langeweile. Sie soll zum Träumen anregen, Fragen stellen, ohne zu moralisieren, und Lust auf eine lebendige, innovative und freie Stadt machen.» Er sei der SP wegen ihrer humanistischen Seite beigetreten und habe nicht die Absicht, «diese Partei denjenigen zu überlassen, die nach Gut und Böse sortieren».

«Die Linke verschliesst sich selbst»

Es seien die Grünen, «die entscheiden, was gut oder schlecht ist», doch die Sozialdemokraten würden jede Debatte verhindern, weil sie es nicht wagen würden, dies infrage zu stellen, anstatt die Themen auf ihren Nutzen für die Allgemeinheit hin zu analysieren. «Es wäre an der Zeit, unsere Autonomie wiederzuerlangen», so Mussa.

«Ich stelle fest, dass sich die Linke in sich selbst verschliesst und viele Probleme nicht mehr bearbeitet», sagte der angehende Jurist. «Auf dem Land gibt es nicht nur Bourgeois, die Sorgen der Landbevölkerung sollten von der Linken in den Vordergrund gerückt werden. Aber ihre Vertreter, Akademiker wie ich übrigens auch, glauben, alles zu wissen, theoretisieren in ihrem Mikrokosmos, ohne jemals einen Fuss auf ein Feld gesetzt zu haben.» Er nennt noch ein anderes Beispiel: Eine Putzfrau der Uniklinik Genf habe ihm erzählt, dass sie mehrere Abgeordnete auf ökologische Reinigungsmittel angesprochen habe, die nicht viel taugten und sie viel Zeit kosten würden. «Sie hat aber nie eine Antwort erhalten, weil niemand den Eindruck erwecken wollte, gegen Bio zu sein.»

Parteiinternen Druck verspürt

Des Weiteren beklagt er, wie mit Jungen umgesprungen wird: «Meine Partei will die Jugend ansprechen, aber ich stelle fest, dass die Maschinerie neue Engagierte zermalmt, vor allem, wenn sie die Absicht haben, gewählt zu werden.» Um zu gefallen, müsse man immer innerhalb der Codes bleiben, sozial und sogar kleidungstechnisch: «Mit zerzausten Haaren und Sandalen ist aber alles in Ordnung.»

Im Nachgang des Interviews hiess es verschiedentlich, Mussas Ansichten seien nicht repräsentativ für die Partei und er habe im Vorfeld der Wahlen im April wohl Aufmerksamkeit gesucht. Manche Parteikollegen geben ihm allerdings auch recht.

Auf Anfrage von Tamedia wollte sich der Genfer Lokalpolitiker einige Tage nach dem Interview nicht mehr dazu äussern. Er stehe aber nach wie vor zu seinen Aussagen – obwohl in den vergangenen Tagen sehr viel parteiinterner Druck auf ihn ausgeübt worden sei.