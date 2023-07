Luca Hännis Stalkingfall ist in der Schweiz selten

Luca Hänni: Angelegenheit sei «absolut ernst»

Für den Musiker und seine Familie dürfte die Situation immer belastender werden. Laut Ilg verstärken Stalkerinnen und Stalker nämlich oft über die Zeit ihre Annäherungs- und Kontaktversuche. Zudem stünde man «ständig unter potenzieller Beobachtung und weiss nie, was als Nächstes passiert». Dies könne sich drastisch auf die psychische Verfassung der Opfer auswirken, wie Natalie Schneiter von der Fachstelle Häusliche Gewalt und Stalking in Bern 20 Minuten erklärt. «Stalking kann von ständiger Nervosität und Schlafstörung über Angst und Isolation bis hin zu Depressionen und posttraumatischer Belastungsstörung führen.»

Die unterschiedlichen Formen von Stalking

Die Formen von Stalking können dabei unterschiedlich sein – insbesondere was die virtuelle und die Offline-Welt betrifft. «In der realen Welt zeichnet sich Stalking dadurch aus, dass dem Opfer nachgestellt wird, also wiederholt die räumliche Nähe zum Opfer gesucht wird. Das Internet ist im Gegensatz dazu vielfältig, was mehr Möglichkeiten zum Stalken bietet», erklärt Schneiter.

Im Fall Luca Hänni handelt es sich laut der Expertin um einen Spezialfall, ein sogenanntes Promistalking. «Diese Art von Stalking ist in der Schweiz eher selten. Bei Promistalking sucht der Stalker oder die Stalkerin vermehrt die physische Nähe zur prominenten Person in Form von Konzert- oder Theaterbesuchen, sucht im Internet Informationen über den Aufenthalt ihres Opfers oder dessen Wohnort und schickt wiederholt unerwünschte Nachrichten in Form von Liebes- oder Hassbriefen sowie Rachewünsche per Mail oder Direktnachrichten.» Dieses Verhalten zeigte sich in der Vergangenheit auch bei der 23-jährigen Z., die Hänni in der Vergangenheit zahlreiche Eifersuchtsnachrichten, die 20 Minuten vorliegen, schickte.