Zürich: «Bei Männern ab 70 wird er richtig scharf» – Ex-Liebhaber bei Arbeitgeber geoutet

Er schrieb unter anderem, dass der betreffende Angestellte auf alte Männer stehe und «bei Männern ab 70 richtig scharf» werde. Laut der NZZ beschrieb er zudem Sexualpraktiken ohne Kondom. Im Brief lagen auch Nacktfotos und Fotos von dessen Tattoos bei.

Wenn Beziehungen enden , wird es allzu oft hässlich – und manche enden dann in einem Strafbefehl : Ein 55-jähriger geschiedener Schweizer aus dem Raum Zürich wurde nun mittels Strafbefehls wegen mehrfacher Nötigung , Beschimpfung und übler Nachrede zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt, hatte der Verurteilte eine kurzzeitige sexuelle Beziehung mit einem wesentlich jüngeren Mann. Als dieser die Affäre beenden wollte, schickte der ältere kaufmännische Angestellte dem Arbeitgeber seines Ex-Liebhabers einen Brief mit ehrverletzendem Inhalt.

Zwischen April und Juni 2022 jeweils spätabends hatte der verschmähte Mittfünfziger seinem Ex-Liebhaber zudem nötigende Whatsapp-Nachrichten zugeschickt. Demnach schrieb er in einer Nachricht, dass er zwei Briefe bei einem Freund deponiert habe. Diese werde er versenden, falls er zur Polizei gehen sollte. Der Beschuldigte drohte, den Ex-Liebhaber bei dessen Familie und Arbeitgeber als homo- bzw. bisexuell zu outen. Der jüngere Mann stammt offenbar aus einer christlich-konservativen Familie.

Schliesslich versandte der 55-Jährige dann tatsächlich einen Brief an den Arbeitgeber. Er schrieb unter anderem, dass der betreffende Angestellte der Firma schwul sei, auf alte Männer stehe und «bei Männern ab 70 richtig scharf» werde. Laut der NZZ beschrieb er zudem Sexualpraktiken ohne Kondom und erklärte, dass der Geschädigte Accounts auf mehreren Dating-Portalen für Homosexuelle habe. Im Brief lagen auch Nacktfotos und Fotos von dessen Tattoos bei.