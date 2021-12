Bei McDonald’s gibts jetzt Fitnessvelos für Gäste

In chinesischen Filialen des Fast-Food-Giganten können sich Gäste jetzt während des Essens auf Fitnessvelos setzen und damit ihr Handy laden.

Bei McDonald’s China heisst es künftig: Fast Food und Fitness in einem.

Nur ein Marketing-Clou oder ein ernst gemeinter Vorschlag zur Verbesserung der Gesundheit? Die Fast-Food-Kette McDonald’s bietet in China neuerdings die sogenannte McExercise an: Abstrampeln auf dem Fitnessrad, während oder nachdem ein Burger verspeist wird. An den Stationen soll man währenddessen auch sein Smartphone aufladen können.

Bauch, Beine, Burger

Dank Tiktok-User Cris13yu kann man sich McDonald’s neueste Idee, die in auserwählten Filialen Chinas umgesetzt wird, bereits in einem Video ansehen. An das Workout-Velo mit Sitz und Pedalen ist eine Tischplatte angebracht – klar, dass hier das Fast-Food-Menü platziert werden soll.

Bereits mehr als 32 Millionen Aufrufe und etliche Kommentare sind unter dem Video zu finden – vor allem amüsierte und positive. So fragt sich etwa User Robby, ob die Idee nicht aus einer Episode der Science-Fiction-Serie «Black Mirror» stammt. Ein anderer Kommentar lautet erleichtert: «Das, worauf wir alle gewartet haben – I’m lovin’ it!». Hierzulande werden uns die McExercise-Fitnessräder nicht so bald begegnen – laut Pressestelle von McDonald’s Schweiz ist nichts in diese Richtung geplant.

Findest du, in der Schweiz sollte McDonald’s auch Fitnessräder aufstellen?