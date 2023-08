Street Parade: Vorsicht vor gewissen MDMA-Pillen während der Street Parade

Zürich verwandelt sich am Samstag in einer Woche wieder zum Raver-Mekka. Schrille Outfits, Love Mobiles und fetter Sound sind in der Innenstadt dominierend. Über eine Million Menschen werden an diesem Tag wieder erwartet.

Starke MDMA-Pillen im Umlauf

Drogencheck vor Ort

Sollte eine Person sich dafür entscheiden, an der Street Parade Drogen zu konsumieren, rät Schori davon ab, diese während der Parade zu beschaffen. Aufgrund der Menschenmasse sei alles viel anonymer. Die Dealerinnen und Dealer wickeln den Verkauf schnellstmöglich ab. «Genau dann kommt es dazu, dass man eine Pille kauft, die viel zu stark ist oder gar nicht das enthält, was man eigentlich einnehmen wollte», so Schori.

Sollten aber Raverinnen und Raver dennoch die Drogen an der Street Parade kaufen, bieten Schori und sein Team am Bürkliplatz ab 13 Uhr ein mobiles Drug-Checking an. «Innerhalb von einer Stunde können wir den Raverinnen und Ravern sagen, welche Substanzen in der Pille sind und auf was sie sich einlassen», erklärt Schori. Ebenfalls bietet das DIZ ganzjährig jeweils am Dienstag und Freitag einen Drogen-Check an der Wasserwerkstrasse 17 in Zürich an.