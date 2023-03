Formel 1: Toto Wolff kündigt drastische Massnahmen bei Mercedes an

Vor 1. Rennen : Bei Mercedes brennt der Baum – Boss Wolff kündigt drastische Massnahmen an

Bereits nach dem ersten Qualifying der Saison wird bei Mercedes das Konzept des eigenen Autos in Frage gestellt. Teamchef Toto Wolff spricht Klartext.

Alonso zeigte ein gutes Qualifying am Samstag. SRF

Darum gehts Das Qualifying verlief für Mercedes enttäuschend.

Lewis Hamilton und Teamkollege George Russell verpassten die Top-Plätze.

Das hat nun Folgen.

Mercedes-Boss Toto Wolff hat das Fahrzeugkonzept seines Rennstalls schon nach dem ersten Qualifying der Formel-1-Saison abgeschrieben. «Ich glaube nicht, dass dieses Paket auf Dauer konkurrenzfähig sein wird», sagte der Österreicher am Samstagabend in Bahrain und kündigte an: «Wir werden uns mit den Ingenieuren zusammensetzen, ganz ohne Dogmatismus, es gibt keine heiligen Kühe.» Mercedes fährt als einziges Team mit schlanken Seitenkästen, das wird sich nun ändern.

George Russell und Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton hatten nur die Startplätze sechs und sieben für das Rennen am Sonntag (ab 16 Uhr live) erreicht. Die Red Bull und Ferrari sowie Ex-Weltmeister Fernando Alonso im starken Aston Martin setzten sich teils deutlich vor den Weltmeister-Rennstall der Jahre 2014 bis 2021.

«Wir sind einfach nicht gut genug»

Nach dem Fehlstart in die vergangene Saison und einer Steigerung zum Jahresende hin mit dem Sieg Russells in Brasilien will Wolff nicht noch einmal so viel Geduld aufbringen. «Wir sind einfach nicht gut genug, haben nicht genug Abtrieb. Wir müssen Lösungen finden, um das zu beheben», sagte er. «Wir starteten letztes Jahr mit sechs Zehnteln Rückstand – und jetzt schon wieder.»

Köpfe werden nicht rollen, beteuerte er: «Wir haben alle Zutaten, um erfolgreich zu sein. Es sind die Menschen und die Infrastruktur, die acht Meisterschaften in Folge gewonnen haben.» Im vergangenen Jahr hätten sie einen Fehler gemacht, von dem sie gedacht hätten, «wir könnten ihn beheben, indem wir an diesem Konzept des Autos festhalten.» Mittel- und langfristig zeigte er sich aber überzeugt, einen Rennwagen bereitzustellen, «der Lewis eine achte WM beschert».

Lewis Hamilton ist enttäuscht

Hamilton (38) hatte am Donnerstag erklärt, seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag auch dann verlängern zu wollen, wenn sich der W14 nicht als titelreif herausstellen sollte. «Wir setzen uns zusammen, wenn wir bereit sind. Wir kriegen das schon hin», so der Brite.

Nach der Quali meinte er nun: «Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich mit noch mehr Rückstand gerechnet. Es war super, dass wir überhaupt in Q3 gekommen sind.» Dann gab er weiter zu: «Wir sind auf einem Irrweg und müssen zurück in die richtige Spur finden. Jetzt gerade sind wir meilenweit von der Spitze entfernt.»

