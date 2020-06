Rassismus-Diskussion

Bei Migros Basel bleiben die «Mohrenköpfe» im Regal

Die Diskussion um die «Mohrenköpfe» ist noch nicht vorbei. Die Genossenschaft Migros Basel will am Verkauf von Richterich-Produkten mit dem umstrittenen Namen festhalten.

Die Migros und weitere Detailhändler haben die «Mohrenköpfe» letzte Woche aus dem Sortiment geworfen und so auf die aktuelle Rassismus-Debatte reagiert. Der Produktname könne als provozierend empfunden werden, so die Begründung von Migros.

Wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet, will die Genossenschaft Migros Basel jedoch am Verkauf der «Mohrenköpfe» der Othmar Richterich AG festhalten. Auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» heisst es, dass die Bezeichnung des Richterich-Produkts sich auf den Spitznamen der Laufner, die im Laufental und im Schwarzbubental als «Mohren» bezeichnet würden, beziehe. Damit seien Wild- oder Mutterschweine gemeint. Das Wort findet sich noch heute in vielen alemannischen Dialekten, etwa in der Wendung «Wie eine Moore», erklärt Migros Basel.