Das Schoggi-Sortiment der Migros erhält prominenten Zuwachs: Ab April 2021 nimmt die Detailhändlerin zusätzlich die Traditionsmarken Lindt und Toblerone in ihr Sortiment auf. Die Produkte wird es in allen Filialen der Migros in der ganzen Schweiz zu kaufen geben, wie die Migros am Freitag in einer Mitteilung schreibt.