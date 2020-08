Kein Plastikabfall

Bei der Migros kannst du jetzt Spülmittel nachfüllen

In zwei Migros-Filialen können Kunden ab sofort Wasch- und Spülmittel selbst abfüllen. Damit will die Detailhändlerin Plastikmüll bekämpfen.

So funktioniert die neue Abfüllstation.

Wasch- und Spülmittel kann ab sofort wieder aufgefüllt werden: In den Migros-Filialen Marktgasse Bern und Migros Shoppyland Schönbühl können Kunden an einer Abfüllstation die alten Behälter wieder auffüllen, wie die Migros in einer Medienmitteilung schreibt.