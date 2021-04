Notfall-Plan der Super League - Punkte-Quotient bei Saisonabbruch – entscheidet das Los die Barrage?

Die Meisterschaften der Swiss Football League erreichen die entscheidende Phase und weiterhin besteht das Risiko von Spielverschiebungen wegen allfälliger Quarantäne-Anordnungen. Dennoch müssen die Meisterschaften der Raiffeisen Super League und der Brack.ch Challenge League mit den kompletten 36 Runden und den Barrage-Spielen bis zum Beginn des Nationalmannschaftsfensters am 31. Mai 2021 zwingend abgeschlossen sein. Dafür trafen sich Vertreter der Clubs, um darüber abzustimmen, was bei einem allfälligen Abbruch passieren würde.

Sollten bis und mit Montag, 24. Mai 2021, nicht alle 36 Runden einer Meisterschaft komplett ausgetragen werden können, bestimmt sich das Schlussklassement an diesem Tag analog zu einem Abbruch mit einer ungleichen Anzahl an Spielen nach dem Punkte-Quotienten (Anzahl Punkte geteilt durch Anzahl Spiele).

13 der 20 Clubs waren für den Vorschlag



Die Barrage-Spiele, die über die Teilnahme an der Meisterschaft der Super League der Saison 2021/22 entscheiden, werden bis spätestens am Sonntag, 30. Mai 2021, ausgetragen. Für den Fall, dass in der Phase der Barrage weitere Quarantäne-Massnahmen über einen Club verhängt werden sollten, sieht das Reglement vor, die Durchführung der Barrage in einem Spiel an einem neutralen Ort auszutragen. Es könnte aber auch der Fall eintreten, dass die Barrage durch ein Los entschieden wird, sollte diese aufgrund von Corona nicht durchgeführt werden können. So sieht es das Reglement vor.