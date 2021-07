Streamingstarts Juli 2021 - Bei Netflix wirds drei Wochen lang extra gruslig

«Fear Street Part 1: 1994»

Morgen läutet Netflix eine aussergewöhnliche Horrosaga ein: Über einen Zeitraum von drei Wochen veröffentlicht der Streamingdienst jeden Freitag einen neuen Teil der «Fear Street»-Trilogie. Den Start macht «Fear Street Part 1: 1994», darin spielen sich in der Kleinstadt Shadyside unheimliche Dinge ab, die durch einen Fluch zusammenhängen – die Morde häufen sich und die Bewohner*innen fürchten sich vor einem bösen Geist.

Zeitreise zum Ursprung

Eine Clique von Jugendlichen realisiert, dass sie die nächsten Opfer sein werden und sie entschliessen sich dazu, gemeinsam nachzuforschen, wer hinter den Ereignissen steckt. Im zweiten Teil liegt der Fokus auf einem Sommerlager im Jahr 1978, der dritte Teil widmet sich Hexenverfolgungen und beleuchtet den Ursprung des Fluchs in 1666, der auch auf Shadyside liegt.

Bekannte Gesichter

Was wir allerdings wissen: Regisseurin Leigh Janiak steckt dahinter, die an der «Scream»-Serie mitgetüftelt hat. Auch der Cast hat Grusel-Erfahrung: Mit dabei sind unter anderem bekannte Gesichter aus «Stranger Things» wie Sadie Sink (spielte Max) und Maya Hawke (spielte Robin).

«Audible»

«Das ist das Wichtigste, was ich bisher gemacht habe», erzählt Regisseur Matt Ogens beim «Observer» über sein neues Projekt «Audible» (auf Deutsch: hörbar). Die 36-minütige Coming-of-Age-Dokumentation dreht sich um die Abschlussklasse der Maryland Schule für Gehörlose.

Amaree trauert

Doch der plötzliche Tod von seinem engen Freund Teddy wirft Amaree aus der Bahn. «Die Realität in diesem Leben ist, dass wir mit einigen Hürden konfrontiert werden», sagt Amarees Vater im Trailer.



«Egal wie hart es wird, wir müssen stark bleiben und weiterkämpfen.» Damit spricht er auch Amarees Leben nach dem Abschluss an: Er muss sich in einer Welt der Hörenden zurecht finden.