Thomas Markle spricht über Harry und Meghan und kritisiert ihr Verhalten gegenüber der Queen

Das sagt Thomas Markle

…über seine Enkelkinder:

…über seine Tochter Meghan:

Seit über drei Jahren hat Thomas nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen. Kein Telefonat, keine Nachricht, kein Brief, keine Email. Von Archies und Lilibets Geburt hat er aus den Nachrichten erfahren. Die Funkstille verletzt den 76-Jährigen sichtlich. «Vor 40 Jahren am 4. August kam Meghan bei Kaiserschnitt zur Welt. Ich war die erste Person, die sie gehalten hat. Ich habe sie sofort geliebt – und nie damit aufgehört. Ich vermisse sie wirklich sehr», so Markle. Er würde sich gerne mit Meghan hinsetzen und über alles sprechen. «Ich bin kein Ungeheuer, ich will einfach nur mit ihr reden.»