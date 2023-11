Bei Pietro Lombardi haben Maskierte versucht, einzubrechen

Mit Söhnchen Leano wollte die Familie an Halloween zusammen einen Film schauen, …

Was als gemütlicher Filmabend mit der Familie beginnt, wird für die Lombardis zum Thriller. «Erst hat es ein paar Mal geklingelt – aber das ist an Halloween ja normal», erzählt DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (31) auf Instagram. Weil er mit Frau Laura Maria Rypa (27), Sohn Leano (1) und den Hunden seine Ruhe haben wollte, gingen sie hoch ins Schlafzimmer, um einen Film zu gucken. Die Familie ist erst im Oktober in ihr neues Haus eingezogen.