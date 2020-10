«Schwierige Phase»Bei Pietro Lombardi und seiner neuen Freundin kriselt es

Pietro gibt auf Instagram ein Beziehungs-Update. Instagram/pietrolombardi

Darum gehts Sänger Pietro Lombardi (28) und Influencerin Laura Maria Rypa (24) sind seit September offiziell zusammen.

Nun stecken sie schon in einer Liebeskrise, wie Pietro auf Instagram offenbart.

Gewisse Charaktereigenschaften von ihm und der Trubel um ihre Beziehung würden Laura Maria belasten.

Erstmals nach fünf Jahren hat Pietro Lombardi (28) vergangenen Monat eine neue Frau an seiner Seite vorgestellt: Influencerin Laura Maria Rypa (24). Die beiden wirkten überglücklich und total verliebt – doch nun verrät der Sänger in seiner Instagram-Story (im Video oben), dass er und seine Freundin bereits in einer Liebeskrise stecken.

Der DSDS-Gewinner 2011 meldete sich am Mittwochabend zu Wort, weil Fans ihn in den vergangenen Tagen immer wieder darauf angesprochen hatten, dass er und Laura Maria kaum Pärchen-Content mehr auf Instagram posten. «Ich bin euch eine kleine Antwort schuldig. Ihr seht Laura und mich zurzeit etwas weniger. Wir haben gerade eine etwas schwierige Phase», so Pietro sichtlich betrübt.

«Es war gerade alles sehr viel für sie»

Details nennt er keine. Er deutet aber an, dass gewisse Charakterzüge von ihm schuld seien. «Ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin ein Chaos-Mensch. Das ist für Laura gerade keine einfache Situation», sagt Pietro.

Auch der Trubel um ihre Beziehung ist nicht unschuldig: «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das öffentlich zu machen. Warum soll ich die Frau, die ich liebe, verstecken? Da gibt es keinen Grund dafür. Es war gerade alles sehr viel für sie.»

Seine Gefühle haben sich nicht geändert

Der «Phänomenal»-Sänger macht seinen 1,9 Millionen Followern aber klar, dass sie noch immer ein Paar seien und seine Gefühle für Laura Maria sich nicht geändert hätten: «Ich habe euch vor fünf Jahren gesagt: Wenn ich euch nochmal eine Frau vorstelle, dann ist es für mein Gefühl die Frau, mit der ich meine Zukunft verbringen möchte. Und ich sehe in Laura immer noch genau diese Frau.»

Pietro betont zudem, dass es in Beziehungen nicht immer perfekt laufe und man manchmal für die Liebe kämpfen müsse. «Ich von meiner Seite aus werde alles dafür geben, weil sie die erste Frau war, die ich wieder in mein Herz gelassen habe», sagt er. Der ehemalige DSDS-Juror kündigt in Kürze weitere Infos an.