Bei Protesten verhaftet – Sorge um Walliser Ringer Tanguy Darbellay (21)

Alexander Lukaschenko

Der «letzte Diktator Europas»

Niemand ist auf dem europäischen Kontinent so lange an der Macht wie der weissrussische Präsident Alexander Lukaschenko. Von westlichen Demokratien hält er nicht viel, er findet sie «bekloppt». Der Mann mit dem markanten Schnauzer meinte selbst einmal, er sei «lieber Diktator als schwul». Aber deswegen gilt er vielen nicht als «der letzte Diktator Europas». Sondern weil es gang und gäbe ist, dass in Belarus bereits im Vorfeld dieser Wahlen mehr als 1300 Personen willkürlich festgenommen wurden. Von den potenziellen alternativen Kandidaten war nur einer übrig geblieben, alle anderen sind entweder in Haft oder im Exil. Es passt auch zu der Autokratie, dass es seit den Präsidentschaftswahlen und den darauffolgenden, aktuellen Protesten massive Internetprobleme gibt. Viele regierungskritische Portale sind nicht mehr aufrufbar. Seit Jahren beklagen Menschenrechtler zudem die Anwendung der Todesstrafe, die Verfolgung politischer Gegner und Einschränkungen von Meinungs- und Versammlungsfreiheit in der ehemaligen Sowjetrepublik.