«Kurds & Bündig»: Die Macher Yoldas und Sero im Interview

Yoldas Gündogdu (links) und Serhat Koca, genannt Sero, sind die Köpfe hinter dem Erfolgspodcast «Kurds & Bündig». Die beiden Winterthurer feiern besonders bei der jungen Schweizer Migrantencommunity riesigen Erfolg. Ihre erste Tour war in allen Städten komplett ausverkauft.

Eine ausverkaufte Tour, Hype auf Tiktok und weit oben in den Schweizer Podcast-Charts – die Winterthurer Yoldas und Sero haben sich mit «Kurds & Bündig» besonders in der Secondo-Szene innert wenigen Monaten eine grosse Fangemeinde aufgebaut.

Was ist das Erfolgsrezept von «Kurds & Bündig»?

Sero: Wir erzählen aus unserem Leben als Migrantenkids – oft auf eine humorvolle Art. Viele können diese Situationen in ihrem Leben nachvollziehen oder Schweizer, die das gar nicht kennen, kriegen einen Einblick.

Yoldas: Etwa 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Viele können sich mit unseren Geschichten identifizieren oder kennen Personen in ihrem Umfeld, die Ähnliches erlebt haben. Wir sind authentisch und nehmen oft kein Blatt vor den Mund.

Es gibt auch mal Aussagen, die wohl nicht ganz politisch korrekt oder gar beleidigend sind.

Sero: In den ersten Folgen hatte ich mir viele Gedanken gemacht, was ich wohl sagen darf und was nicht. Ich dachte, die Cancel Culture nimmt mich jeden Moment. Wir sehen unsere Show aber auch etwas als Comedy, wo die Rahmenbedingungen anders sind.

Yoldas: Es ist halt so, dass wir auch bei der Wortwahl authentisch sind, wie wir als Migrantenkids aufgewachsen sind. Gleichzeitig sind wir uns dieser Thematik aber bewusst und besprechen sie in unseren Shows. Es ist aus meiner Sicht viel besser, etwa die diskriminierende Nutzung des Wortes behindert in einem negativen Kontext zu besprechen, als es komplett aus dem Wortschatz zu verbannen.

Gibt es also auch Kritik?

Yoldas: Natürlich. Aber oft sehr konstruktiv und wir nehmen die gerne an. Es gibt auf der anderen Seite auch kritische Stimmen, dass wir teilweise eine Woke-Agenda fahren würden.

Was meint ihr mit Woke-Agenda?

Yoldas: Wir haben schnell bemerkt, dass wir mit der stetig wachsenden Zuhörerschaft auch wichtige Themen behandeln wollen. Gerade für die Gesellschaft mit Migrationshintergrund sind Themen wie mentale Gesundheit oder LGBTQ teilweise noch grössere Tabus. Darum haben wir diesen Themen auch schon ganze Episoden gewidmet.

Sero: Wir wollen nicht nur die beiden Jungs sein, die lustige Geschichten aus ihrem bisherigen Leben erzählen. Irgendwann gehen die uns auch aus. Wir wollen die Schwerpunkte zukunftsorientierter gestalten, statt in der Vergangenheit zu schwelgen.

Ihr habt eine grosse Community in den sozialen Medien, eure Live-Tour in vier Städten war ausverkauft. Wie ist euer Publikum zusammengestellt?

Sero: Es ist komplett durchmischt und das macht uns eine riesige Freude. Ob 50-jährige Schweizer oder 18-jährige Migrantenkids. Alle sind dabei.

Yoldas: Wir erhalten auch Anfragen wie: «Ich bin Schweizerin XY, darf ich an Events kommen?» Klar dürft ihr. Und ihr dürft auch alle über unsere Migrantenwitze und -storys lachen.

Seid ihr jetzt eigentlich berühmt?



Yoldas: Das mit der Live-Tour war schon sehr crazy für uns. Wir haben das Comedyhaus in Zürich innert 1,5 Stunden ausverkauft. Die haben uns angerufen und meinten, dass sie das in zehn Jahren nicht einmal hatten. Nicht mal ausverkauft. Aber wir bleiben mit beiden Füssen auf dem Boden. Wir verdienen auch kaum etwas damit bisher.

Sero: Klar sind wir berühmt, wenn wir eine Tour innert 48 Stunden komplett ausverkauft haben. (lacht) Nein im Ernst: Mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Wir wollen einfach Spass haben und der Migrantenkids-Community eine Plattform bieten. Vielleicht ist der Hype in ein paar Monaten vorbei. Aber bis dahin wollen wir das Beste daraus machen.

Kriegen «Migrantenkids» denn aus eurer Sicht zu wenig Plattform?

Yoldas: Es geht um die Art der Plattform. Wenn in den Medien ein politisches Migrationsthema besprochen wird oder Rassismus, sitzt immer ein Migrant oder eine Migrantin am Diskussionstisch. Wenn aber beispielsweise über alltägliche Themen wie AHV, Steuern, Wohnen oder Heiraten gesprochen wird, ist das kaum der Fall. Dabei betrifft uns das genauso und es gibt wertvolle Meinungen dazu aus unseren Kreisen. Es wäre ein riesiges Zeichen an – wie gesagt – rund 40 Prozent der Bevölkerung. Wir sind alle Schweizer, auch wenn wir vielleicht nicht so aussehen (lacht).

Sero: Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass wir niemandem etwas wegnehmen wollen. Alle Gesellschaftsschichten sollen ihre Plattform erhalten. Es gibt so viele schöne und erfolgreiche Geschichten, die in der Schweiz geschrieben werden, wertvolle Meinungen, die vertreten werden.

Was wäre dieses riesige Zeichen?

Yoldas: Ganz einfach: Junge Personen mit Migrationshintergrund sehen, dass sie und ihre Meinung zählen. Dass sie in diesem Land die Möglichkeiten haben, alles zu erreichen, wie alle anderen auch.



«Kurds & Bündig» Der 27-jährige Yoldas Gündogdu und Serhat Koca (28) sind die Macher des Schweizer Erfolgspodcasts «Kurds & Bündig», den sie in einer Winterthurer Garage aufnehmen. Neben ihren Berufen Filmstudent und Informatiker widmen sie sich in ihrer Freizeit den Themen und Geschichten der jungen Migrationscommunity in der Schweiz. Dabei kommen auch regelmässig prominente Gäste zu Wort, Rapper EAZ oder die Nati-Spieler Nico Elvedi und Cedric Itten. Den Podcast gibt es auf der Plattform Spotify.