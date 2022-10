Brian Robinson: Bei Raubüberfall angeschossen – 7 Wochen später lässt er 61’873 Fans ausrasten

Am Sonntag gab der Rookie sein Debüt in der NFL, am Donnerstag scorte er seinen ersten Touchdown.

Was war das für ein turbulentes halbes Jahr für Brian Robinson: Im April wurde er gedraftet, hatte also eine Chance auf einen Platz in der NFL. Doch im August musste der Rookie – so nennt man Spieler, die ihre erste Saison bestreiten – glücklich damit sein, überhaupt noch am Leben zu sein. Denn der 23-Jährige wurde bei einem Raubüberfall zweimal angeschossen, in Knie und Hüfte.