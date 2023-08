Bei Rechten steigt die Unterstützung für Asylsuchende

Die Solidarität mit Geflüchteten ist in Europa generell leicht gestiegen, auch in der Schweiz. Kollektivunterkunft Gurnigelbad im Kanton Bern.

Die Forscher waren überrascht, als sie die Resultate auswerteten: Die europäische Bevölkerung ist in den letzten Jahren nicht etwa ausländerfeindlicher geworden, wie man angesichts der Polarisierung in mehreren Ländern meinen könnte, sondern im Gegenteil: Solidarität und Aufnahmebereitschaft gegenüber Flüchtenden sind gestiegen, auch in der Schweiz – trotz Ukraine-Krieg und rekordhoher Zuwanderung. Und das selbst bei Personen, die sich als rechts der Mitte einstufen.