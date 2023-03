Ed Sheeran: Schwangere Ehefrau hatte einen Tumor

So habe seine Ehefrau Cherry Seaborn (30) während der Schwangerschaft mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind eine Schock-Diagnose erhalten. «Innerhalb eines Monats wurde meiner schwangeren Frau mitgeteilt, dass sie einen Tumor hat, der erst nach der Geburt behandelt werden kann», so Sheeran.

Die Folge: «Ich war in einer Spirale aus Furcht, Depressionen und Angstzuständen», so Sheeran zum «Mirror».

Im Rahmen eines Interviews zur Veröffentlichung seines neuen Albums «Subtract», das am 5. Mai erscheint, sprach Ed Sheeran erstmals über die Herausforderungen des vergangenen Jahres. Diese hätten ihn in eine Spirale aus « Angst, Depression und Sorgen» gestürzt, wie er nun gegenüber dem «Mirror» offenbart.

Die Musik half Ed Sheeran, seine Gefühle zu verstehen

Doch Sheeran musste weitere Schicksalsschläge verkraften: « Mein bester Freund Jamal, ein Bruder für mich, starb plötzlich und ich stand vor Gericht und musste meine Integrität und Karriere als Songwriter verteidigen», so der 32-Jährige. All diese Herausforderungen hätten ihn psychisch stark mitgenommen. «Ich fühlte mich, als würde ich ertrinken und mit dem Kopf unter der Oberfläche nach oben schauen, wäre aber nicht in der Lage, nach Luft zu schnappen.»

Das einzige Ventil: seine Musik. «Songs zu schreiben, ist meine Therapie. Es hilft mir, meine Gefühle zu verstehen. Ich habe geschrieben, ohne darüber nachzudenken, was aus den Songs werden würde», gesteht er. Auf seinem neuen Album wolle Ed nun Einblick in all seine Gefühle und Erfahrungen des letzten Jahres geben. «Es öffnet die Falltür zu meiner Seele. Zum ersten Mal versuche ich nicht, ein Album zu kreieren, das den Leuten gefällt. Ich veröffentliche etwas, das ehrlich und wahrhaftig ist und zeigt, wo ich in meinem Erwachsenenleben stehe.»