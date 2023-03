Enrique Llopis stürzt schwer bei Goldlauf von Jason Joseph

Jason Joseph und Ditaji Kambundji holen am Sonntag eine Medaille an der Hallen-EM.

Jason Joseph krönte sich in Istanbul souverän zum Hallen-Europameister über 60 Meter Hürden. In derselben Disziplin sicherte sich Ditaji Kambundji Bronze. Der 24-jährige Baselbieter setzte sich überlegen im Final in 7,41 Sekunden durch, und besiegte somit den Fluch an Grossanlässen. Seit der WM 2019 in Doha hatte er nämlich in der Elite-Kategorie nie triumphieren können.