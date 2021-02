Die Trendigen

«Alles was grosse Blätter hat ist zurzeit sehr trendy. Angefangen beim altbekannten rasch wachsenden Fensterblatt (Monstera), den kletternden oder hängenden Baumfreund Arten (Philodendron), über die schlanke Geigenfeige (Ficus Lyrata), die buschig wachsenden Maranten (Calathea, Maranta), bis zu den Aglaonema (Kolbenfaden). In der Schweiz müssen die Blätter vor allem kräftig grün sein oder höchstens einen leichten rosa Einschlag (Maranten) haben.»

«Die wohl am einfachsten und fast für immer zu haltenden Pflanzen sind Kakteen und Sukkulenten. Sie wollen es hell und trocken. Also genau das Richtige für diejenigen, die möglichst keinen Aufwand mit den Pflanzen haben, aber es trotzdem gerne grün haben wollen. Es gibt die verschiedensten Arten und Formen, von klein bis gross. Bei den Sukkulenten sind Aloen (Aloe) und Bogenhanf (Sansevieria) besonders beliebt.

Neben den kleinen so unterschiedlichen Kakteen, welche immer irgendwo Platz haben, steigen die schlanken Säulenkakteen immer weiter die Beliebtheitsskala hinauf. Neben der Robustheit hat dies sicher mit der Wuchseigenschaft als schlanke hochwachsende Pflanze zu tun. So passen sie wunderbar in einen modernen hohen Raum. Wichtig dabei ist, dass beim Topf nicht gespart wird. Es gibt nichts Unansehnlicheres, als eine schöne Pflanze in einem hässlichen unpassenden Topf.»