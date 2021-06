Bis zu 70’000 Franken - Bei schweren Impf-Nebenwirkungen gibt es Genugtuung vom Bund

Bund und Kantone wollen Impfquote von 80 Prozent

Aufgrund der internationalen Ausbreitung der Delta-Variante peilen die Behörden nun eine höhere Impfrate als bisher an – nämlich eine von 80 Prozent. «Delta wird sich auch bei uns durchsetzen», sagt Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Corona-Task-Force und Chefarzt für Innere Medizin und Infektiologie am Kantonsspital Winterthur, gegenüber der «NZZ am Sonntag». «Wir rechnen damit, dass die Delta-Variante in der Schweiz in vier bis sechs Wochen dominant sein wird.»