Was sind die Folgen, wenn man sich mit sehr heissem Aluminum verbrennt?

In einem Industriebetrieb in der Stadt St. Gallen ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Betriebsunterhaltarbeiter beabsichtigten am Mittwoch, Arbeiten an einem Aluminium-Warmhalteofen auszuführen. Ein 25-jähriger Elektriker stürzte bei den Arbeiten durch eine Öffnung in den Ofen und tauchte bis zu den Knien in das Aluminium ein. Der 25-Jährige musste von der Rega ins Spital geflogen werden.