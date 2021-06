Zid - Bei seinem allerersten Konzert war plötzlich die komplette Musik weg

Er war früh dran

20 Minuten hat die Kategorie Best Breaking Act der Swiss Music Awards (SMA) übernommen und zum Best Crushing Newcomer (BCN) weiterentwickelt. Pro Jahr erklären wir zusammen mit den SMA und der GfK (erheben die Charts ) sieben bis acht Schweizer Nachwuchs-Acts zu unseren BCN und hypen sie jeweils während eines Monats auf allen 20-Minuten-Kanälen. Und einer von ihnen gewinnt Anfang nächstes Jahr schliesslich den SMA in der Kategorie Best Crushing Newcomer.

Was ist der Best Crushing Newcomer?

Er schwört auf Mundart

Und zwar singt Zid auf Mundart. «Damit kann ich genau das ausdrücken, was ich denke», sagt er zu 20 Minuten, «ich denke nicht auf Englisch, darum könnte ich auf Englisch auch nicht so texten, wie ich denke. Auf Mundart texten finde ich das Geilste.» Wobei sich der 29-Jährige bewusst ist, dass das Klangbild seine Tücken hat: «Rein von der Silbenaufteilung und den Wortlauten her ist Mundart eine weniger geschmeidige Sprache – die krassen Laute wie ‹ch› oder ‹sss› können schon happig sein.»

Er trat direkt vor 2000 Leuten auf

Er liebt die 80s

Mitte April ist Zids Debütalbum «300 km/h» erschienen – eine Platte, die heftiger vor 80s trieft als Magnums Schnauz nach einem Niesanfall. «Ich wollte, dass das Album in sich stimmig ist. In der Produktionsphase haben wir richtig viel 80s in der WG gehört und die bot sich dann als Klanggewand an.» Mit «wir» meint Sevi sich und Livegitarrist/Studiosöldner Franky (der übrigens auch für Nickless in die Saiten haut). Und seine liebste aller liebsten 80er-Hymnen? «Don Henley, ‹Boys of Summer›.»