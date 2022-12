Bei Sex ausserhalb der Ehe: Gefängnisstrafe in Indonesien

Bali ist seit einigen Jahren die Trenddestination schlechthin – doch jetzt ziehen dunkle Wolken über dem Ferienparadies auf. Denn: In Indonesien tritt ein neues Gesetz in Kraft , mit welchem Sex ausserhalb der Ehe ab 2025 mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft wird. Schweizer Reiseveranstalter und Bali-Insider beziehen Stellung.

Schweizer Reiseveranstalter warten ab

Bei Schweizerinnen und Schweizern sind neben Bali auch Java, Lombok, Sumatra sowie der Komodo Nationalpark in Flores beliebte indonesische Reiseziele. Ob sie auch in Zukunft Touristenmagnete bleiben, wird sich zeigen.

Die grossen Schweizer Reiseveranstalter zeigen sich zurückhaltend. Viele Fragen zu dem neuen Gesetz müssten erst noch geklärt werden, so Markus Flick, Mediensprecher von Kuoni und asia365. «Bis jetzt haben wir das islamisch geprägte Indonesien – mit Ausnahme der Provinz Aceh –, Gästen und anderen Lebensweisen gegenüber als weltoffen und tolerant kennen gelernt. Es bleibt abzuwarten, ob das geplante Gesetz auch tatsächlich in dieser Form eingeführt wird».

Bei Hotelplan klingt es ähnlich. «Ob das neue Gesetz Einfluss auf Indonesien als Reisedestination haben wird, kommt darauf an, ob es auch für Feriengäste gilt», so Mediensprecherin Bianca Gähweiler. In diesem Fall würde der Reiseveranstalter seine Kundinnen und Kunden darüber informieren. Bis jetzt habe sich die grosse Mehrheit aber noch nicht mit der Ferienplanung 2025 auseinandergesetzt.