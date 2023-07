Basel: «Bei so einer Befragung läuft es mir kalt den Rücken runter»

Eine Nachbarin hörte die Schreie im Treppenhaus und machte das Licht im Gang an. So vertrieb sie den Täter. Danach kümmerte sie sich um das Opfer.

Der Täter folgte der 25-Jährigen in den Hauseingang, als diese die Tür zum Mehrfamilienhaus aufschloss, in dem sie wohnte. Er soll sie in der Folge ins Treppenhaus gestossen haben, wo es zur Vergewaltigung kam.

In der Landskronstrasse wurde am 30. Oktober 2022 eine junge Frau von einem Unbekannten vergewaltigt.

Am 30. Oktober 2022 wurde in Basel eine junge Frau von einem Mann im Eingang zu ihrem Wohnhaus vergewaltigt.

«Ich war total verängstigt», erzählt die junge Frau. Sie war das erste Opfer des mutmasslichen Vergewaltigers in jener Nacht am vergangenen 30. Oktober in Basel. Plötzlich sei der Mann aus der Dunkelheit aufgetaucht und habe sie angesprochen. Sie hatte da schon den Anschluss zu ihren Freunden verloren und rannte ihnen in der Folge nach. Der 25-jährige Algerier eilte ihr nach. Er liess nicht von der Gruppe ab, bis diese ihm die Tür vor der Nase zuknallte, als sie bei einer der Frauen daheim angekommen waren. «Ich hatte das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren könnte», sagte sie am Donnerstag vor Gericht.