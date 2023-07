Überfüllte Waggons: Das sagt die Community dazu.

Überfüllte Waggons : «Bei so überfüllten Zügen würde ich freiwillig aussteigen»

Darum gehts Die SBB muss stets dafür sorgen, dass in Evakuationsfällen die nötigen Fluchtwege vorhanden sind.

Am Samstag mussten deshalb einige Personen den Interregio IR 16 Richtung Bern verlassen.

Ein Grossteil der 20-Minuten-Community findet das nicht gut.

Einige Userinnen und Usern haben jedoch Verständnis.

Eine unerfreuliche Zugdurchsage hörten Passagiere des Interregio IR 16 Richtung Bern vergangenen Samstag: In Baden AG hiess es, dass alle Reisenden nach Brugg und Aarau den Zug verlassen sollen, da sich zu viele Personen im Zug befänden. Dass so etwas in der Schweiz passiert, stösst vielen Userinnen und Usern sauer auf. Andere finden es verständlich, da der Zug sonst aus Sicherheitsgründen nicht hätte weiterfahren dürfen.

Dementsprechend kontrovers wird in der Kommentarspalte diskutiert. User konstantin sagt dann auch: «Unschön, aber was soll denn die SBB machen? Unser Schienennetz ist am Limit. Auch die Züge lassen sich nicht verlängern. Neubaustrecken? Da gibt es auf einen Kilometer zehn Einsprachen. Wir müssen damit leben lernen.»

«SBB, behaltet die Konzerte im Auge!»

Ganz anders sieht das Ententeich: «Immer grosse Worte, umsteigen auf den ÖV. Dabei hat es zu wenige Wagons.» Ähnlich sieht das User Joannaxyz und schlägt vor: «Wir müssen unser Bahn- und Strassennnetz erweitern. Wir werden nicht drum herumkommen.» Und auch gwaeggi1 hat einen Vorschlag für die SBB: «Es wäre einfach. Gutschrift des gesamten Fahrpreises, kostenlose Weiterfahrt im nächsten Zug plus Konsumationsgutschein.»

Connysmile79 hat wenig Verständnis für die Situation: «Liebe SBB! Ihr solltet echt ein bisschen mehr Festivals und Konzerte im Auge behalten. Samstag und Sonntag waren grossartige Künstler in Zürich und beide Konzerte und auch andere sind gleichzeitig fertig und die Züge sind pumpenvoll.»

«Auch die Schweiz hatte schon Zugunglücke»

Serco200 versteht die Aufregung nicht: «Bei so überfüllten Zügen würde ich freiwillig aussteigen, ich bezahle für einen Sitzplatz, nicht einen Stehplatz.» Und Jüere_ hat sowohl Verständnis für die Reaktion der SBB wie die auch der Passagiere: «Achtung, es gab auch in der Schweiz schon schwere Zugunglücke. Natürlich ist es ärgerlich, wenn der Rauswurf gerade einen selbst betrifft. Aber so schlimm ist es wirklich nicht.»

Ähnlich tönt es bei PS3: «Vom Sicherheitsaspekt her völlig okay. Wenn was passiert und der Zug überbelegt ist, wird zurecht auch reklamiert.» Doch er findet auch: «Da die meisten Leute ihr Ticket online lösen, sollte es aber machbar sein, dass man ab einer gewissen Anzahl verkaufter Billette kein Ticket mehr lösen kann.»

Und auch User Alice_im_Büezerland und Rampass1947 finden, die Situation sei zwar lästig, aber ertragbar. User Taggenberg betont, dass er seinen Teil beitrage, um solche Situationen zu verhindern: «Als Pensionierte fahren wir nie an Wochenenden oder Feiertagen. Wir geben den Vorzug an Berufstätige und Familien.»