Schweizer Skigebiete freuen sich über Neuschnee

Skifahren mitten im Grünen fühlt sich für diese Bernerinnen «komisch» an.

«Es löst Angst in mir aus, auch weil ich weiss, dass die Klimaerwärmung von uns aus kommt. Das löst Stress in mir aus und ich habe Angst, dass wir irgendwann gar nicht mehr fahren können», sagte die 17-jährige Sidonia Bärtschi in einer Livesendung von letzter Woche aus Adelboden-Lenk.