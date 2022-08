Thayngen SH: «Bei Sprengstoff-Fund steht eine Person automatisch unter Terrorverdacht»

1 / 7 Im November 2021 kam ein Bombenentschärfungsroboter zum Einsatz. BRK News Die A4 beim Grenzübergang Thayngen war grossräumig gesperrt. BRK News Im Wageninneren des Niederländers wurden nebst weiteren verdächtigen Gegenständen vier Pakete mit rund zwei Kilogramm Sprengstoff entdeckt. BRK News

Darum gehts Im November 2021 wurde beim Zollamt Thayngen ein Niederländer beim Versuch, Sprengstoff in die Schweiz zu schmuggeln, verhaftet.

Das Material sollte zum Sprengen von Bancomaten verwendet werden.

Laut einem Experten sowie dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit kommt es sehr selten vor, dass am Zoll Sprengstoff sichergestellt wird.

Am Montag wurde bekannt, dass im November 2021 beim Zollamt Thayngen ein niederländischer Staatsangehöriger verhaftet wurde, der rund zwei Kilogramm Sprengstoff, Sturmhauben, Vorschlaghammer und Benzin in die Schweiz schmuggeln wollte. Die Bundesanwaltschaft hat gegen den Mann wegen des Weiterschaffens von Sprengstoff und Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz beim Bundesstrafgericht in Bellinzona Anklage erhoben.

Gemäss der Anklage hatte der Beschuldigte zum Ziel, den Sprengstoff zusammen mit den anderen genannten Gegenständen an unbekannte Personen in der Schweiz zu übergeben. Laut der Bundesanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf eine terroristisch motivierte Tat, allerdings besteht der Verdacht, dass das Material zur Sprengung von Bancomaten hätte verwendet werden sollen.

Handhabung von Sprengstoff unterliegt strengen gesetzlichen Regeln

«In der Schweiz sind die Beschaffung, die Benutzung und das Einlagern von Sprengstoff bewilligungspflichtig», sagt der ehemalige Basler Kriminalkommissar Markus Melzl zu 20 Minuten. Die Handhabung unterliege strengen gesetzlichen Regeln. «Nur in Bereichen wie im Bergbau oder in Steinbrüchen sind Firmen befugt, Sprengstoff zu kaufen oder zu benutzen», sagt Melzl.

Es gebe dort bei der Lagerung auch häufig regelmässige, unangemeldete Kontrollen, damit nichts geschehe. Alles müsse dem Sprengstoffgesetz entsprechend erfolgen, etwa müsse die Firma genau Buch führen, wie viel Sprengstoff sie bezieht und verbraucht. «Bancomat-Sprenger versuchen den Sprengstoff dann auf anderem, illegalen Weg in die Schweiz einzuführen – meistens durch Schmuggel, wie eben im November in Thayngen», sagt Melzl.

«Sprengstoff und Terror hängen wie Magnete zusammen»

Laut Melzl komme es sehr selten vor, dass am Zoll bei einer Kontrolle Sprengstoff gefunden wird. «Wenn am Zoll bei einer Person Sprengstoff gefunden wird, steht die Person aber automatisch unter Terrorverdacht. Sprengstoff und Terror hängen wie Magnete zusammen», sagt Melzl. Verdächtige Personen werden untersucht und es werde überprüft, ob ein Anschlagsrisiko besteht.

«Das Bundesamt für Polizei Fedpol hat in diesem Fall bestimmt ein Rechtshilfegesuch in die Niederlande gestellt», sagt Melzl. Am Wohnort des Verhafteten gebe es dann eine Hausdurchsuchung und das Umfeld werde genauestens überprüft. «Das ist aber das übliche kriminalistische Verfahren, welches dann zum Zug kommt», so Melzl.

«Es kommt sehr selten vor, dass am Zoll Sprengstoff sichergestellt wird, besonders in diesem Ausmass», sagt auch ein Sprecher des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit auf Anfrage. Häufiger werde versucht, verbotenes Feuerwerk und illegale Böller in die Schweiz einzuführen, etwa in den Tagen vor dem ersten August. «Verbotenes Feuerwerk und illegale Böller fallen auch unter das Sprengstoffgesetz», heisst es weiter.

Der beschuldigte Niederländer befindet sich seit seiner Festnahme am 3. November 2021 in U-Haft. Mit Einreichung der Anklageschrift hat die Bundesanwaltschaft beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht zudem Sicherheitshaft für den Beschuldigten beantragt.