Prozess in St. Gallen: Mann (19) raste bei Strolchenfahrt mit 200 km/h

Ein heute 24-Jähriger steht unter anderem wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht in St. Gallen.

Ein Mann (19) steht am Freitag vor Gericht.

Ein heute 19-jähriger St. Galler muss sich am Freitag wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln, fahrlässiger Körperverletzung, Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch und Führens eines Motorfahrzeugs ohne erforderlichen Führerausweis vor dem Kreisgericht St. Gallen in einem abgekürzten Verfahren verantworten.

Im Mai 2022 stahl der damals 18-Jährige gegen drei Uhr morgens den Autoschlüssel aus der Hose seines Vaters und fuhr mit dem Auto zu seinen Freunden, obwohl er keinen Führerschein besass. Anschliessend fuhr er mit zwei der Freunde Richtung Bodensee. Auf der Ausserorts-Strecke, auf der 80 Stundenkilometer erlaubt wären, raste er mit 200 km/h. «Der Beschuldigte verursachte durch diese Geschwindigkeitsüberschreitung an sich schon eine sehr hohe abstrakte Gefahr eines Unfalles mit Schwerverletzten oder Todesopfern», so die St. Galler Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.