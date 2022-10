Notfallplan: Bei Strommangel können Kunden den Einkauf bei Coop anschreiben lassen

Die Migros will die Möglichkeit von Offlinezahlungen bis zu einem gewissen Maximalbetrag an den Bezahlterminals anbieten.

Die jüngste Kartenzahlungs-Panne bei Coop gab einen Vorgeschmack, was bei einem Blackout droht. Dann geht nichts mehr im elektronischen Zahlungsverkehr. So warnt auch der Verband Elektronischer Zahlungsverkehr in einer Mitteilung, dass es nur schon bei teilweisen Abschaltungen zum Zusammenbruch kommt.