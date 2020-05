Wahlanlässe im Vergleich

Bei SVP gabs Greta-Witze, bei SP Gummiherzli

Wie versuchen die Parteien, jetzt noch Wähler von sich zu überzeugen? 20 Minuten macht den Vergleich und hat je eine Veranstaltung der SVP und der SP besucht.

SVP

Am Samstag, 5. Oktober, veranstaltete die SVP des Kantons Zürich auf dem Münsterhof eine Wahlkampfveranstaltung. Von 9.30 bis kurz vor 14 Uhr hielten Politiker ihre Reden. Mehrere hundert Gäste waren anwesend.

SP

Für die «Beizentour» der SP Basel-Stadt trafen sich Politiker und Interessierte am Freitag, 11. Oktober, um 21 Uhr auf dem Marktplatz. Über eine Stunde lang besuchten sie in der Innenstadt Bars und Restaurants, um mit den Leuten zu reden. Danach setzten sich auch die Parteimitglieder an einen Tisch.