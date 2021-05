Phishing-Attacke - Bei Termin-Einladung per Mail sollte man lieber zweimal hinschauen 

Video-Meetings gehören mittlerweile in vielen Unternehmen zum Alltag. Aber auch in der Freizeit werden Video-Chats unter Freunden und in der Familie immer häufiger eingesetzt, um in Corona-Zeiten in Kontakt bleiben zu können. Solchen Meetings geht oft eine Online-Einladung voraus, die via E-Mail verschickt wird. Darin befindet sich ein Link, welchen man zum Zeitpunkt des vereinbarten Treffens anklicken kann, um direkt ins Meeting einzutreten.