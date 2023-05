Emotionen im Job: So gehen Firmen mit den Gefühlen der Angestellten um

«Emotionen sind bei uns explizit erwünscht»

Bei Digitec Galaxus geht man offen mit Emotionen um, sowohl mit positiven als auch mit negativen: «Emotionen sind bei uns nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht. Bei uns darf man lachen und man darf auch weinen», sagt Rebekka Fricke, Chief People & Culture Officerin (CPCO). Bricht jemand beispielsweise in einem Meeting in Tränen aus, seien die Beteiligten, insbesondere die Führungskräfte angehalten, den Vorfall und die dahinterliegenden Gefühle unterstützend anzusprechen. Was helfe, sei die freundschaftliche Firmenkultur: «Wir sind alle per Du. Dadurch fällt der Umgang mit Emotionen automatisch leichter», so Fricke.