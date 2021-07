Camping in Tenero TI - «Bei uns ist nichts trocken geblieben, rein gar nichts»

Die Schweiz wird von Unwettern erschüttert und überschwemmt. Nachdem das Gewitter in der Nacht Zürich heftig erwischte, entlud sich das Wetter am Dienstagmorgen im Tessin. News-Scouts schicken Bilder von überfluteten Campingplätzen und zerstörten Campern in Tenero TI.

«Wir sind schon eine Weile hier», sagt Ole Bull aus Schinznach AG, der gerade im Tessin Ferien macht. «Das letzte Unwetter am Samstag haben wir auch schon abgekommen, aber das heute war noch einiges schlimmer.» Die Nacht sei entspannt gewesen, so Bull, aber am Morgen um 9.30 Uhr sei es so richtig abgegangen. «Innert weniger Minuten sprang die Warnfarbe von Orange auf Violett. So etwas habe ich noch nie erlebt.»