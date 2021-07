Kaufleuten und Jade richten Testcenter ein - «Bei uns sind alle willkommen, sich testen zu lassen»

In der Schweiz darf wieder Party gemacht werden. Weil es den Club-Eintritt nur mit Zertifikat gibt und Testangebote Mangelware sind, stellen immer mehr Betriebene eigene Angebote auf die Beine. Dazu gehört auch der Zürcher Club Jade. Für die Wiedereröffnung letzten Samstag wurde ein Testcenter gleich neben dem Club eingerichtet. «Mit der Unterstützung einer Apotheke konnten wir so 568 Schnelltests durchführen», sagt Geschäftsführer Etienne.

«Test-Tsunami» in Zürich kaum zu bewältigen

Apotheken werden vor den Ferien und seit den Club-Öffnungen überrannt. Weil der Bund kürzlich auch noch die Vergütungen gekürzt hat, haben bereits erste Apotheken mit Schnelltests aufgehört. Die Folge: Überlastung, Stress und Personal am Anschlag (20 Minuten berichtete). Laut Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apotheken-Verbands St. Gallen-Appenzell hat der Verband schon vor Wochen vor dieser Situation gewarnt. «Niemand hat uns ernst genommen. Das ist ein Hilfeschrei: Es braucht mehr Kapazitäten in Testzentren, wenn alle, die in die Ferien oder in den Club wollen, ein Zertifikat erhalten sollen.»