Grosses Aufräumen im Engelbergertal - «Bei uns stehen drei Lager unter Wasser»

So sieht es nach dem Erdrutsch in Wolfenschiessen NW am Sonntag aus. News-Scout

Darum gehts Die Gemeinde Wolfenschiessen NW war stark vom Unwetter in der Nacht auf Sonntag betroffen: Es kam zu Erdrutschen und Überflutungen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Jubla Neuheim, die ihr Sommerlager im Weiler Oberrickenbach eingerichtet hatte, bricht das Lager ab. Zuvor war das Lager evakuiert worden.

Im Bereich Parketterie sind Aufräumarbeiten bei Betroffenen im Gang.

Die Strassen nach Engelberg und Oberrickenbach sind nach einem Unterbruch wieder geöffnet.

Die Bahnstrecke nach Engelberg ist unterbrochen. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Kurz vor Mittag am Sonntag ist die Jubla Neuheim ZG wieder auf dem Lagerplatz Fellboden 1 in Oberrickenbach NW angekommen, nachdem die Teilnehmenden in der Nacht wegen des Unwetters evakuiert wurden und die Nacht in der Zivilschutzanlage verbrachten. «Die Nacht war kurz, aber wir verbrachten sie gut», sagt Lagerleiterin Melanie Rölli auf Anfrage. Zurück auf dem Lagerplatz heisst es nun zusammenpacken: Das Lager wird abgebrochen.

Der Platz steht unter Wasser und es sei nicht mehr möglich das vorgesehene Programm durchzuführen. Rölli: «Wir fahren im Laufe des Nachmittags mit einem Car zurück nach Neuheim. Dort werden die Kinder wieder zu Hause schlafen und sich jeweils am Morgen treffen, sodass das Lagerprogramm nächste Woche noch beendet werden kann.» Betroffen sind laut Rölli insgesamt 28 Kinder und 26 Erwachsene. Personen- oder Materialschäden sind nicht entstanden.

So wütete das Gweitter im Engelbergertal

Firmenlager unter Wasser

Aufräumen müssen nun auch Firmen, die im Gebiet Parketterie in Grafenort ihren Sitz haben. «Bei uns stehen drei Lager unter Wasser mit Schlamm, wir werden morgen aber wieder arbeiten können», sagt Markus von Rotz, der eine Firma für Antiquitäten und eine Schreinerei betreibt. Die Räume müssen abgepumpt werden und er wird eine Mulde fürs Aufräumen organisieren. Von Rotz: «Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.» Seit etwa einem Jahr hat auch die ABS-Technik Gmbh einen Teil ihres Geschäfts wie etwa die Werkstatt, das Lager und das Maschinenlager an der Parketterie untergebracht. Das Unternehmen mit Sitz in Stans konzentriert sich auf Spezialmontagen im In- und Ausland. Deren Geschäftsführer Alex Benitz war am Sonntag im Bünderland: «Nächste Woche werden wir vermutlich mit Aufräumen verbringen, bevor wir wieder Aufträge erledigen können.» Er vermutet, dass sich der Schaden auf etwa 50’000 bis 60’000 Franken beläuft. Der Warenwert in der Parketterie beträgt laut Benitz insgesamt etwa eine Million Franken.

Alles in allem betrachtet hält sich der Schaden in seinen Augen im Rahmen. «Ich hatte Angst, dass wir das kommende halbe Jahr gar nicht mehr arbeiten können», so Benitz weiter. Er blickt aber nicht gerade positiv gestimmt auf die kommende Nacht, weil weiterer Regen prognostiziert worden ist. «Nachdem auch wir letzte Nacht mit einem blauen Auge davon gekommen sind, müssen wir nun abwarten, was der Tag bringt.»

Notstrasse offen, Zentralbahn richtet Bahnersatz ein

«Es hat sehr stark geregnet», sagt Christoph Näpflin Chef des Gemeindeführungsstabs Wolfenschiessen. Weil der Eltschenbach über die Ufer getreten ist und die Hautpstrasse überschwemmte, musste diese gesperrt werden. «Gleich daneben befindet sich ein grosses Wohngebäude. Dieses mussten wir evakuieren, weil wir nicht wussten, was noch kommt.» Inzwischen konnten die Evakuierten wieder in ihre Liegenschaften zurückkehren. Ebenfalls abgeschnitten war der Weiler Oberrickenbach , wo sich das Sommerlager der Jubla Neuheim befindet.

Personen seien keine zu Schaden gekommen. Näpflin nennt das Gewitter ein Jahrzehntereignis: «Genau das gleiche passierte vor etwa zehn Jahren», sagt er. Starke Gewitter sei man sich in der Region gewohnt: «Wir haben hier öfters mit solchen Elementarereignissen zu tun. Bei uns müsste die Feuerwehr eigentlich eher Wasserwehr heissen.»

Die Strasse nach Oberrickenbach wurde um 6.30 Uhr wieder geöffnet. Ein Weg nach Engelberg seit 9 Uhr ebenfalls wieder offen. Die Strasse ist jedoch einspurig und nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen passierbar. Näpflin weist darauf hin: Auch wenn die Wege wieder offen sind, solle man das Gebiet derzeit meiden, damit es nicht zu Verkehrsüberlastungen kommt. Nach wie vor unterbrochen ist der Zugverkehr nach Engelberg. Die Zentralbahn hat einen Bahnersatz eingerichtet , der zwischen Dallenwil und Engelberg fährt.