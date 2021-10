Polizeigewalt an Coronademo? - «Bei Verfahren gegen Polizisten hat man wenig Aussichten auf Erfolg»

Drei Polizisten halten einen am Boden liegenden Mann fest. Kurz darauf versetzt einer der Polizisten dem Demonstrierenden einige Schläge, ein weiterer kniet sich auf die Schulter des Mannes und hält ihn so unten. Ereignet hat sich diese Szene, die zurzeit in einem Video auf Social Media kursiert, am Donnerstag an einer unbewilligten Corona-Demonstration in Bern. Wie «Blick» berichtet, will der im Video geschlagene Mann nun Anzeige erstatten.