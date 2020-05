Fettnäpfchen im Homeoffice

Bei Verhandlung vor Gericht war die WC-Spülung zu hören

Bei einer Telefonkonferenz am Obersten Gerichtshof der USA hat wohl einer der Gesprächspartner nicht auf unerwünschte Hintergrundgeräusche geachtet.

Während einer Verhandlung am Obersten Gerichtshof der USA via Telefonkonferenz war plötzlich das Geräusch einer Toilettenspülung zu hören. Angesichts der Coronakrise hatte am Mittwochnachmittag eine Debatte aus der Ferne stattgefunden , die live auf dem Sender C-Span übertragen wurde .

Bei der Debatte ging es um ein Konsumentenschutzgesetz, das unerwünschte Anrufe auf Mobiltelefone mithilfe eines automatisierten Systems verbietet. Anwalt Ramon Martinez stellte gerade mit seinem Argument das Gesetz in Frage, da konnte off e nbar e in unbekannter Gesprächspartner in der Runde nicht länger warten.