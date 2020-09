Die Mailänder Modewochen haben in diesen Tagen eines ihrer grössten Probleme in Angriff genommen: den Mangel an vielfältigen Models. Während sich die Modewelt in den vergangenen Jahren auf Diskussionen rund um Body Positivity, Diversität und eine realistischere Darstellung von Frauen einliess, schien es so, als hätte die italienische Modemetropole darauf keine Antworten bereit.

Doch nun tut sich auch in Mailand was: Schon im Februar buchte das italienische Modehaus Fendi die Models Paloma Elsesser (28) und Jill Kortleve (26) und damit die ersten Plus Size-Models in der Geschichte das Labels. Kortleve konnte nach diesem Auftritt in Mailand Fuss fassen und lief bei den aktuellen Frühling/Sommer-Shows 2021 wieder für Fendi, aber auch für Etro – und am vergangenen Freitag sogar für Versace.