Millionen-Verlust droht : Bei Verträgen geschlampt? BAG-Beamte müssen Impfstoff-Chaos erklären

«Millionen an Steuergeldern in den Sand gesetzt»

Diese Vertragsklausel besagt, dass das Parlament die Finanzhoheit hat und darüber entscheidet, wie viele Impfdosen zu welchem Preis gekauft werden. «Das BAG hat die Klausel in einem der Verträge wohl vergessen. Das ist ein Skandal», sagt Sollberger. «Sowohl die Finanzkommission als auch das Parlament wurden damit belogen und umgangen. Im dümmsten Fall müssen wir also für hunderte Millionen Franken Impfdosen kaufen, die wir gar nicht brauchen. Und das in einer Zeit, in der alles teurer wird und das Portemonnaie vieler Schweizerinnen und Schweizer dünn ist.»