SGB-Chef Pierre-Yves Maillard über die Arbeitslobby

Die Linke hat am 27.6.2023 über 140’000 Unterschriften gegen die BVG-Reform eingereicht.

Bei den wichtigsten Themen rund um die Arbeit kämpfen die Gewerkschaften gegen die Arbeitgeber an.

Herr Maillard, Sie bekämpfen den Arbeitgeberverband an fast allen Fronten. Wo liegen die Stärken seines Lobbyings?

Bei den Partikularinteressen der Branchen versuchen sie einen Schulterschluss mit den bürgerlichen Parteien und den anderen Wirtschaftsverbänden. Aber bei den wichtigen generellen Themen wie Altersvorsorge oder Europapolitik stösst diese Strategie an Grenzen.

Das ist noch zu früh. Aber wir hoffen, dass unter seiner Führung der Arbeitgeberverband in Zukunft wieder stärker die generellen Interessen des Landes und des Werkplatzes mit den Sozialpartnern auch im Parlament vertreten kann.

Der SGB vertritt in der Politik die Interessen verschiedener Branchen-Gewerkschaften. Je nach Thema gibt es unterschiedliche Zusammenarbeit mit allen Parteien. Wichtig sind dabei unsere ausgezeichneten Fachleute in den Themen wie Wirtschaftspolitik, Rentenpolitik oder Arbeitsrecht. Entscheidend für uns ist die Fokussierung auf unsere Kern-Themen. Wir versuchen so weit wie möglich, Kompromisse zu machen, aber nicht um jeden Preis.

Wir sind auch fähig, Vorlagen, welche nicht im Interesse der Arbeitnehmenden sind, wenn nötig, mit einem Referendum zu bekämpfen.