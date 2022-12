So gesund ist Zimt

Zimt ist gerade überall. Man denke bloss an all die Zimtsternbleche, Lebkuchenhäuser und Glühweinstände – geschweige von den unzähligen Zimt-Special-Editions, die die Lebensmittelindustrie passend zur Saison in die Supermarkt-Regale bringt. Zimt-Joghurt, Zimt-Schokolade und Zimt-Latte-Macchiato machen bloss einen Bruchteil der ganzen Zimt-Range aus. Das darf uns freuen. Schliesslich wirkt sich das Gewürz positiv auf unseren Körper aus.