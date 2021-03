Seit 1990 haben die Küssnachter in 248 von 283 Abstimmungen ihre Zettel wie Herr und Frau Schweizer in die Urne gelegt.

Die Schweizer sind ein Volk von Pendlern. Im Jahr 2018 waren es rund 3,6 Millionen Menschen, die jeweils von ihrem Wohn- zum Arbeitsort und wieder nach Hause reisten. Betrachtet man die Mobilitätsstatistik des Bundes fällt etwas auf: Mit 2’669 Personen oder rund 37 Prozent der Arbeitnehmer, die in Küssnacht (SZ) leben, arbeiten auch innerhalb des Bezirks. Diese Zahl ist damit deutlich höher, als in den meisten Gemeinden. 2018 haben insgesamt 6’214 ihr Brot in Küssnacht verdient. Für Bezirksammann Armin Tresch (CVP) ist diese hohe Zahl nachvollziehbar: «In Küssnacht sind mehrere Bauunternehmen angesiedelt und viele weitere Arbeitsstellen gibt es im Industriegebiet Fänn.»

Weiter fällt auf, dass die Stimmberechtigten von Küssnacht, im Vergleich mit dem Kanton Schwyz als Sieger glänzt. Seit 1990 haben die Küssnachter in 248 von 283 Abstimmungen ihre Zettel wie Herr und Frau Schweizer in die Urne gelegt und damit eine Gewinnerquote von 87,6 Prozent erreicht, wie die «Aargauer Zeitung» schrieb. Dass Küssnacht in diesem Bereich an der Spitze liegt, war Tresch bekannt. Aber er sagt: «Diese Zahl hätte ich nicht so hoch eingeschätzt.»